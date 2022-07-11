الأورو ينخفض لأدنى مستوى منذ 20 عاما

إنخفض سعر الأورو اليوم الإثنين إلى مستوى قياسي جديد لم يبلغه منذ 20 عاما أمام الدولار.

وهبط الأورو 1.29 بالمئة إلى 1.0056 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ ديسمبر الأول 2002.

وارتفع الدولار واحدا بالمئة أمام سلة من العملة الرئيسية ليصل مؤشره إلى 108.14، وهو أقوى مستوى له منذ أكتوبر 200 .

ويأتي هذا الإنخفاض وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة ونقص محتمل في الإمدادات. ألقت بظلالها على اقتصاد منطقة الأورو على الرغم من بعض التطمينات بشأن إمدادات الغاز.

في حين تلقت العملة الأمريكية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه.

كما نزل الأورو أمام الفرنك السويسري 0.3 بالمئة إلى أدنى مستوياته في سبع سنوات عند 0.9911 فرنك.

وانخفض الدولار 0.3 بالمئة أمام الين الياباني إلى 135.36 ين للدولار.