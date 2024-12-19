الأورو ينزل إلى أدنى مستوياته في السكوار !

لا تزال أسعار صرف العملة الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، تشهد هبوطا عقب فترة طويلة من الارتفاعات القياسية في السوق السوداء “السكوار” بالعاصمة.

وانخفضت أسعار 100 أورو، بالسوق الموازية، حسب الأصداء، من ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 25200 دينارا جزائريا للبيع و24800 دينار للشراء.

كما شهد الدولار الأمريكي هو الآخر انخفاضاً في “السكوار“. حيث بلغ إلى 24000 دينار جزائري للبيع ومقابل 23700 دينار جزائري للشراء.

أما الدولار الكندي، فنزل إلى 16500 دينارا جزائريا للبيع. و16300 دينارا للشراء على مستوى السوق الموازية.

وفي المقابل، بلغ الجنيه الاسترليني في السكوار إلى 29800 دينار جزائري للبيع. و29500 دينار جزائري للشراء.

وأصدر بنك الجزائر نظاما يحدّد المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة المدنية.

ويعدّل النظام الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 77)، والمؤرخ في 13 أكتوبر 2024. النظام رقم 16-02 الذي كان يسمح بتصدير نفس القيمة عند كل سفر.

ويشترط النظام الجديد “تقديم إشعار بالسحب البنكي، لكل اقتطاع يفوق أسقف التصريح المحدّدة. على حساب بالعملة بالصعبة مفتوح في الجزائر”.

كما تقرر خلال احتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفع قيمة منحة السياحة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد تقرر رفع قيمة منحة السياحة إلى 750 أورو للبالغين مرة واحدة في السنة. فيما تقرر أيضا رفع قيمة هذه المنحة بالنسبة للقصر إلى 300 أورو.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار سيدخل حيز الخدمة بدءا من جانفي 2025.

وأشار بيان رئاسة الجمهورية، إلى أنه سيصدر مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات استلام هذه المنحة.