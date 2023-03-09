الأورو يواصل الإرتفاع.. وهذا سعره اليوم في السكوار

تواصل أسعار صرف العملة الأوروبية “الأورو”، الإرتفاع مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء بالجزائر العاصمة.

وحسب آخر التعاملات، فإن سعر 100 أورو في السوق السوداء بالسكوار وصل إلى 22500 دينار جزائري للبيع، و223.00 دينار جزائري للشراء.

ومن جهته، بلغ سعر صرف 100 دولار في ساحة “السكوار”، اليوم الخميس، مقابل 211.00 دينار جزائري ثمن الشراء، و211.00 دينار جزائري ثمن البيع.

أما الدولار الكندي فقد تم تداوله مقابل 152.00 دينار جزائري للشراء و 155.00 دينار جزائري للبيع في سوق الصرف السوداء.

وأخيرا، ارتفعت عملة المملكة المتحدة هي الأخرى بالسكوار إلى 249.00 دينار جزائري للشراء و252.00 دينار جزائري للبيع في السكوار.