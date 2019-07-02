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الأورو يواصل الإنهيار… 100 أورو بـ 18 ألف دينار جزائري في تعاملات السوق الموازية

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الأورو يواصل الإنهيار… 100 أورو بـ 18 ألف دينار جزائري في تعاملات السوق الموازية
بقلم سميرة.ل

يتواصل انهيار سعر الصرف “أورو” مقابل الدينار الجزائري، إلى مستوى قياسي في السوق الموازية.

حيث وصل سعر صرف 100 أورو بلغ 18000 دج في تعاملات السوق الموازية.


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