الأورو يواصل الإنهيار… 100 أورو بـ 18 ألف دينار جزائري في تعاملات السوق الموازية

حيث وصل سعر صرف 100 أورو بلغ 18000 دج في تعاملات السوق الموازية.
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سجلت وحدات الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة ما بين 23 إلى 29 جوان 2019، 27773 تدخل، وهذا على إثر تلقي مكالمات الإستغـاثة من طرف المواطنين،
هذه…
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بكل من البليدة، ووهران، أربعة تجار مخدرات
وضبطت 7.3 كيلوغرام من الكيف المعالج، حسب ما أفاد…
تمكن التلاميذ المترشحون لشهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2019 من ذوي الإحتياجات الخاصة بالأغواط، من تحقيق نسبة نجاح قدرت 100%.
حيث افتك جميع التلاميذ من سواء…
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