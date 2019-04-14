الأوضاع في دول الجوار محور لقاء بن صالح وبوقادوم

شكل استعراض الأوضاع في دول الجوار، لاسيما في ليبيا، محور اللقاء جرى بين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وزير الخارجية صبري بوقادوم.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن اللقاء “سمح باستعراض الأوضاع السياسية في دول الجوار، لاسيما ليبيا، وخطر تفاقم الأوضاع الذي يمس مباشرة الشعب الليبي الشقيق”.

وفي هذا الصدد “تشجع الجزائر كافة الليبيين على ايجاد الحلول السياسية التي من شأنها المساهمة في إحلال الأمن والاستقرار في منطقتنا”.

وقد تناول اللقاء أيضا “الأوضاع الدولية، بالخصوص في الوطن العربي وجوار الجزائر ومسائل أخرى ذات الأهمية البالغة”.

من جهة أخرى، قدم وزير الشؤون الخارجية الى رئيس الدولة “أبرز العناصر التي يتضمنها برنامج عمله”.

وبهذه المناسبة، ذكر رئيس الدولة بالمحاور الجوهرية لسياستنا الخارجية، لاسيما مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وترقية السلم والتعاون الدوليين بما يخدم بشكل أمثل مصالح بلدنا.