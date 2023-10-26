الأوضاع في غزة .. عطاف يتباحث مع نظيره العماني

تباحث وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم الخميس مع نظيره من سلطنة عمان، بدر البورسعيدي.

وخلال إتصالا هاتفيا تبقاه عطاف من نظيرة العماني إستعرض الطرفان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة.

كما تم التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل وضع حد للعدوان الصهيوني ووقف قصفه العشوائي على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض عليها، ورفض تهجير السكان وإغاثتهم دون قيود أو شروط.

كما شدّد الطرفان على حتمية معالجة الأسباب الجذرية للصراع برمته، عبر إحياء مسار السلام لضمان حل عادل ودائم يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.