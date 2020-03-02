الأوعية العقارية المسترجعة من الأحياء القصديرية ستوجه لبناء السكن الترقوي المدعم

قال نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي المكلف بالسكن ،أنه سيتم تحويل الأوعية العقارية المسترجعة من الأحياء القصديرية والبناء الهش بالعاصمة لبناء صيغة السكن الترقوي المدعم.

وأشار أن صيغة السكن الترقوي عرفت تسجيل 265 ألف طلب بين 1 و31 أكتوبر من 2019 من سكان ولاية الجزائر.

وقال ذات المسؤول، أن مصالح الولاية ترفض إقتطاع وتحويل هذه الأوعية المتعلقة بترحيل قاطني الأحياء القصديرية لإنجاز برامج البيع بالإيجار “عدل”.

وأضاف ذات المتحدث، أنهم ملتزمون مع التسجيل في الصيغة الجديدة وتم وعد المواطنين بتوزيع 10 آلاف سكن.

وطمأن نصال حي المكتتبين بدراسة ورفع حصة ولاية الجزائر من صيغة السكن الترقوي بعد إستكمال الإجراءات لإستدعاء 10 آلاف مكتتب لإيداع ملفاتهم.

وأضاف ذات المتحدث، أن ولاية الجزائر تخصص مساحة تقدر بـ50 هكتار ناجمة عن ترحيل قاطني البيوت القصديرية لإنجاز برامج السكن الترقوي المدعم.

وفيما يتعلق بعملية فرز ملفات طلب السكن الترقوي المدعم فأنها بلغت نسبة 95 بالمائة وأسفرت عن 20 ألف تصريح بالإقامة المزورة.