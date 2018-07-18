الأوقاف الفلسطينية تدعو إلى مواجهة مسيرة المستوطنين السّبت المقبل

دعا وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الشيخ يوسف أدعيس، إلى شدّ الرحال للمسجد الأقصى، لمواجهة مسيرة.

دعت جماعات المستوطنين إلى مشاركة واسعة فيها بالمسجد الأقصى يوم السبت المقبل.

وأكّد أدعيس، في بيان اليوم الأربعاء، أنّ الأقصى “يحتاج منا إلى وقفة جديّة تدفع هجمات المستوطنين.

وانتهاكاتهم اليومية و التي تتضاعف في أوقات قياسية كما حصل صبيحة اليوم باقتحام أكثر من 150 مستوطنا.

خلال فترة قياسية، تحت حماية قوات الإحتلال وشرطته”.

وقال أدعيس، إنّ ممارسات الإحتلال الصهيوني تجاه حراس المسجد الأقصى، “تؤكد منهجيته

لإفراغ المسجد من حماته والمدافعين عنه، الأمر الذي يقتضي من أبناء الشّعب الفلسطيني العمل على مؤازرتهم والوقوف معهم في وجه انتهاكات المستوطنين”.

وطالب منظّمة الأمم المتّحدة للتربية العلوم والثقاقة اليونيسكو، بالوقوف بشكل جدّي للدفاع عن قراراتها التي اتخذتها تجاه القدس وبلدتها القديمة والمسجد الأقصى.