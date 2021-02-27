الأوقاف المصرية تُحدد شروط صلاة التراويح في رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل، في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.

وجاء في بيان للوزارة: “ستقام صلاة القيام في رمضان، وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة”.

وأضاف البيان: “صلاة التروايح تقام مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد”.

وأشار بيان الوزارة، إلى عدم السماح بإقامة أي موائد إفطار أو إقامة اعتكاف.

بالإضافة إلى عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات.

وأوضحت الوزارة، إنه “لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته، بل إن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها”.

ويأتي هذا، في ظل الحديث عن موجة ثالثة لفيروس كورونا في مصر.