الأوكران: أصبحنا نساء لكننا رجال بالوثائق.. ملزمون بالمشاركة في الحرب!

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التعبئة العامة فور بدء العملية العسكرية الروسية. ليجبر الرجال المتراوحة أعمارهم بين 18 و60 عاما على عدم مغادرة البلاد والمشاركة في الحرب.

كما سعت النساء المتحولات جنسيا إلى الفرار من البلاد، خوفا على حياتهن لأن وزن رهاب المتحولين جنسيا ثقيل جدا بأوكرانيا. فبحسب تقرير”ILGA”، الرابطة الدولية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، لعام 2020، يتعرض هؤلاء أحيانا للاضطهاد من قبل الشرطة. على أساس قوانين مكافحة المخدرات، لتلقيهم العلاج بالهرمونات.

والخوف زاد لدى النساء المتحولات جنسيا بعد اندلاع نزاع مسلح، من الهجمات المسلحة. لذلك حاول الكثيرون الفرار لكنهم منعوا من ذلك، وأعيدوا عند الحدود لأن جوازات سفرهم تقول إن حالتهن المدنية ذكور.

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كما أن إجراءات تغيير الحالة المدنية معقدة للغاية في أوكرانيا، وتتضمن تقييمات نفسية قبل العملية الإدارية. ولهذا يتعين على العديد من النساء المتحولات الاستمرار في العيش بأوراق هوية ذكورية، وتعريضهن للتمييز في الأوقات العادية. وتعريض حياتهن للخطر بشكل أكبر في أوقات الحرب.

كما انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي أصوات الأشخاص المتحولين جنسيا، الذين يعيشون في خوف ويشعرون بالعزلة الشديدة داخل أوكرانيا.

كما قال الكثيرون إنهم “عالقون تماما” في بلادهم و”خائفون على حياتهم”. واعترفت امرأتان أوكرانيتان متحولات جنسيا قابلتهما مجلة “Vice”، أنهما لا يمكنهما مغادرة البلاد لأن أوراق هويتهما مكتوبة “بأسمائهما الذكورية القديمة”. وتشير إلى أنهما “رجال”.

كما قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، أن إيطاليا تقف مع الاتحاد الأوروبي في الترحيب باللاجئين الأوركانيين، وتسعى لتنويع مصادر الطاقة.

مضيفا أن الاتحاد الأوروبي أظهر وحدة غير مسبوقة، مشددا على ضرورة حماية أمن الطاقة لمواطني أوروبا.

وتابع ماريو دراجي: “نبحث مع رئيسة المفوضية تنويع مصادر الطاقة في أوروبا وتقليص التبعية للغاز الروسي”.