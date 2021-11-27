الأولاد الحلقة الأهم بعد الطلاق

عند انتهاء أي علاقة زوجية بالطلاق، لابد أن يفكر الأبوين في مستقبل الأولاد، نظرا لما قد يعانوه من مضاعفات نفسية بفعل انفصال الوالدين.

عززوا فيهم حب الله وتقواه قبل كل شيء

فهذا أول طريق الصلاح، فمن سرى على درب الدين والشريعة نجا من كل كربات الحياة الدنيا، وجعل الله له بعد كل عسر يسرا إن شاء الله.

كونوا خير رفيق ولا تكونوا انتقاميين

فالأولاد صغار أم كبار يحتاجون دوما لجرعات من الحنان والاطمئنان، والشعور بالأمان والاستقرار، ويتم ذلك بالتأكيد بالقول والفعل ومظاهر الحب، والتذكير دوما بهذه العبارة: “أنا ووالدك أو والدتك نحبكما”

الأولاد الحلقة الأهم بعد الطلاق

اهتموا بالتفاصيل الصغيرة للأطفال، تناقشوا معهم بلغة هادئة، حتى تكسبون ثقتهم ويصبحون كالكتاب المفتوح أمامكم، لتستطيعون تقويم أي سلوك سيء فيهم وبناء شخصية سليمة فيها الكثير من الإيجابية، وتحضرونهم بالتالي رجالا في المستقبل تفتخرون بهم.

لا تجعلي أحد أطفالكم جاسوساً على الطرف الآخر.

سيطري على انفعالاتكم أماهم، أما إذا فقدت السيطرة عليها فبادر بإصلاح ما قمت به في لحظتها.

لا تتحدثوا بسوء عن الطرف الآخر معهم أو أمامهم، ولا تمارسوا أسلوب التحريض بأي صورة، لأنهم بهذه الطريقة حتما سوف تزرعون فيهم شعور بالكراهية، ومع الوقت سيمارسونه على الجميع.

لا تجعلوا الأولاد وسيطاً بينكم، ولا تقحمانهم في مشاكلكم الخاصة، فذلك يزيد من شعورهم بالخلاف بينكما.

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