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“الأولمبياد الشتوية” توحّد الكوريتين ويرفعان علماً موحدا !

الرياضة
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“الأولمبياد الشتوية” توحّد الكوريتين ويرفعان علماً موحدا !
بقلم وليد كويني

شهد إفتتاح الأولمبياد الشتوية بـ”بيونغ تشانج” الكورية الجنوبية مشاركة وفد كوريا الجنوبية ورفع الوفدين لعلم “شبه الجزيرة الكورية” في سابقة في تاريخ البلدين.

وجاء ذلك بعد أن وعدت كوريا الجنوبية برفع علم موحّد في حال مشاركة شقيقتها الشمالية في الألعاب الشتوية وهو ما تحقق.

كما عرف حفل الإفتتاح أيضا سابقة تاريخية بمصافحة شقيقة زعيم كوريا الشمالية “كيم جونغ” لرئيس كوريا الجنوبية.

لتكسر بذلك حاجز 67 سنة أي زار آخر عضو في الأسرة الكورية الشمالية شقيقتها الجنوبية قبل أن يدخل الطرفان في حالة حرب.

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