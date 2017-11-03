الأولمبي يبهر و سوسطارة تخطف نقطة ثمينة من المدية

عاد إتحاد العاصمة بنقطة ثمينة من ملعب “الإمام إلياس” بالمدية أمام الأولمبي المحلي بعدما إفترق الفريقان بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1

وإفتتح اللاعب بعوش باب التسجيل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 56 عن طريق مخالفة مباشرة على مشارف خط الـ 18

فيما تمكن أسامة درفلو من معادلة النتيجة في الدقيقة الـ 69 بعد خطأ فادح من الحارس شيتار

ووصل فريق سوسطارة للمباراة الثالثة على التوالي دون هزيمة بعد الفوزين المحققين أمام إتحاد الحراش، وشباب بلوزداد على الترتيب.

كما وصل الأولمبي لمباراته السادسة دون هزيمة بما أن آخر تعثر لأبناء التيطري كان يوم 29 سبتمبر الماضي أمام بسكرة