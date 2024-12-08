الأولوية لخط العاصمة تامنغست.. أوامر بالإسراع في تنفيذ مخطط التحديث بالربط وإنشاء شبكة السكك الحديدية

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالإسراع في تنفيذ مخطط التحديث بالربط وإنشاء شبكة السكك الحديدية، تماشيا مع المشاريع العملاقة ذات المردودية العالية اقتصاديا، مشددا على أن تكون الأولوية القصوى لخط السكة الحديدية باتجاه تامنغست، بدءا من العاصمة والربط مع دول الجوار الإفريقي.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء.

وفي سياق متصل، أمر الرئيس، مجمع الأشغال البحرية الكبرى المستحدث مؤخرا بالشروع فورا في نزع الرمال من أعماق الموانئ الصغيرة والمتوسطة كموانئ: بوديس بجيجل، بجاية وعنابة، مستغانم، الغزوات، كاب جنات، تنس، دلس،