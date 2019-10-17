الأولوية للمتزوجين.. وتسليم شقق LPA في 2021

قرّرت مصالح ولاية الجزائر، منح الألولية في معالجة ملفات صيغة السكن الترقوي المدعم LPA للمتزوجين.

وليس حسب الرقم التسلسلي، حيث ستنطلق عملية غربلة المسجلين بتاريخ 30 أكتوبر الجاري.

كشف ممثل عن مديرية السكن لولاية الجزائر، مصطفى أبو عنزة، لدى نزوله أمس، ضيفا .

على فوروم يومية «المحور اليومي» بأن عملية غربلة المسجلين ستنطلق بتاريخ 30 أكتوبر الجاري عبر عدة مصالح.

على أن تكون الأولوية للمتزوجين وليس حسب الرقم التسلسلي.

مشيرا إلى أن المسجلين أكثر من مرة في الموقع، سيتم غربلتهم، على أن يأخذ آخر تسجيل لهم.

وتابع المسؤول بأن عدد المسجلين في برنامج LPA بلغ لحد الساعة 250 ألف شخص.

مشيرا إلى عدم وجود مساكن في هذا الإطار جاهزة.

وأضاف أن هناك مشروع إنجاز 7200 مسكن بالعاصمة، تم الانطلاق في دراسة الأرضيات بها.

وكشف ممثل مديرية السكن بالعاصمة، أن بداية تسليم مساكن LPA، ستكون في آفاق 2021.

إن لم تواجههم مشاكل، مشيرا إلى أن مدة إنجاز المساكن ستكون ما بين 12 و14 شهرا.

وأضاف مصطفى أبو عنزة، أن المواطنين المسجلين في صيغ أخرى، لهم الحق بالتسجيل في صيغة السكن الترقوي المدعم.

ويتعلّق الأمر بالمكتتبين في صيغ أخرى كصيغة «عدل» وغيرها ولكنهم لم يستفيدوا منها.

من جهة أخرى، كشف ضيف «فوروم المحور» بأن ولاية الجزائر .

خصصت لإنجاز صيغة المساكن الترقوي المدعم 7203 وحدة سكنية موزعة على 35 موقعا.

أين تم تكليف 4 مرقين عقاريين عموميين لإنجاز هذه المساكن،على غرار دواوين الترقية والتسيير العقاري الثلاث والوكالة العقارية لولاية الجزائر.

وأضاف المتحدث، بأن ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، تحصل على 2342 وحدة سكنية.

OPGI الدار البيضاء 1830 وحدة سكنية، وOPGI بئر مراد رايس 1750 وحدة سكنية.

أما الوكالة العقارية لولاية الجزائر فكلفت بإنجاز 1281 وحدة سكنية.

وبالنسبة للمواقع والعقارات التي ستنجز عليها هذه المساكن فإنه تم اختيار 11 مقاطعة إدارية و17 بلدية.