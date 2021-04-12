الأولياء أودعوا شكوى.. مدير ثانوية يعتدي بالضرب على تلاميذ القسم النهائي بوهران

اودع أولياء تلاميذ شكوى أمام مصالح الأمن متبوعة بدعوى قضائية مدعمة بصور وفيديوهات وشهادات طبية ضد مدير ثانوية حميتو الحاج ببئر الجير في وهران.

المدير قام بالاعتداء الجسدي على تلاميذ بالقسم النهائي تسبب لهم في اصابات متعددة ونزيف دموي.

أولياء التلاميذ عبروا عن استيائهم لتصرف المدير الذي قام بضرب التلاميذ

وحسبما كشفه أولياء التلاميذ في تصريح لالنهار” فإن الحادثة المؤسفة وقعت يوم الثلاثاء الفارط.

وتسببت الحادثة في وقوع وتوقف عن الدراسة بالمؤسسة التربوية مساندة للتلاميذ الضحايا.

التلاميذ تم منعهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة من قبل المدير الذي اودع هو الاخر شكوى ضدهم بمقر الامن.

وحسبما جاء في شكوى المدير فإن التلاميذ قاموا بالاعتداء عليه وعو ما نفاه التلاميذ.

واكد التلاميذ ان خلافهم مع المدير سببه عدم استيعابهم دروس استاذة الرياضيات التي تعتبر حرمه.

وقال التلاميذ انهم مقبلون على امتحان شهادة البكالوريا شعبة علوم ومادة الرياضيات والتي تعتبر من المواد الأساسية المعول عليها وهو ماجعلهم يطالبون بضرورة إيجاد حل لهم.

من جهته رفض مدير الثانوية استقبال مراسل تلفزين النهار للرد على الاتهامات الموجهة إليه بخصوص القضية.

وفي ذات السياق أكد مدير التربية بعد اطلاعه على ملف الحادثة أنه أمر بايفاد لجنة تحقيق داخلية لتقصي الحقائق واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة ضد المتسببين.