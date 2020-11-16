الأولياء يحتجون ويطالبون بإنجاز ثانوية جديدة في عين كرمس بتيارت

منع صباح اليوم الإثنين، عدد من الأولياء بثانوية العقيد عميروش ببلدية عين كرمس في تيارت، أبناءهم من الالتحاق بالمؤسسة احتجاجا على الاكتظاظ داخل الاقسام.

وقال أحد الأولياء في إتصال مع “النهار اونلاين”، إن الاحتجاج جاء لعدم استجابة السلطات المعتية لطلباتهم منذ سنوات.

وطالب الأولياء، بضرورة انجاز ثانونة أخرى لعدم قدرة الثانوية الحالية على استيعاب العدد الكبير من التلاميذ الذي يتجاوز 1200 تلميذا.

بالإضافة إلى نقص قاعات التدريس البالغ عددها 25 قسما فقط، ووصل عدد التلاميذ في الحجرة الواحدة حسب متحدثنا إلى 54 تلميذا.

وهو الأمر الذي أثار استياء الأولياء الذين يرفضون الحلول المقترحة بفتح أقسام بمتوسطة محمد عواد، كحل مؤقت.

وناشد الأولياء، السلطات وعلى رأسها الجهة الوصية ببرمجة إنجاز ثانوية جديدة للقضاء على مشكل الاكتظاظ، والذي أصبح يعاني منه الأولياء و التلاميذ على حد سواء.