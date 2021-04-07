الأول من نوعه بالجزائر..الرابور الجزائري ill-yes يعد بعمل ضخم بعد رمضان

كشف مغني الراب الجزائري إلياس أنه بصدد التحضير لمشروع موسيقي، سيكون الأول من نوعه من حيث التركيبة.

وحسب مصادر رسمية لموقع النهار أونلاين، فإن هذا المشروع سيكون الأول من نوعه في موسيقى الراب الجزائرية.

وأشارت ذات المصادر أن المشروع سيتم إطلاقه بعد شهر رمضان، ويحمل العديد من المفاجآت للجمهور.

إلياس بلفضل ill-yes بدأ مسيرته الفنية عام 2010، واحترف المجال رسميا في عام 2013.

وقدم للجمهور أول “ميكستايب” في مسيرته عام 2015 بعنوان ” ياس لوكان “.

وفي عام 2017 قدم ميكستايب ثانية ” لياس سطاج لخر”.

بعد عام 2017 لغاية 2020 لم تكن للفنان إصدارات كثيرة، بمعدل 3 إلى 4 أغاني في العام.

حتى قام بإصدار أغنية keyser soze ذات طابع drill

وشهدت قفزة نوعية في مسيرة الفنان، حيث أحدثت ضجة عالمية.

ونال بعد النجاح الذي عرفته الأغنية إعتراف عمالقة الراب الفرنسي في صورة بووبا و لاكريم.

واحتلت الأغنية صدارة قائمة الأكثر إستماعا على تطبيق “ديزر” بالجزائر.