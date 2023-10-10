“الأونروا”.. أكثر من 187 ألف نازح داخل غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

تناولت وكالة “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، الوضع في قطاع غزة. في ظل استمرار العدوان العسكري الوحشي الإسرائيلي على القطاع. مشيرةً إلى تصاعد النزوح الجماعي خلال الساعات الـ24 الماضية في مختلف أرجاء القطاع. ليصل إلى أكثر من 187.518 شخصاً، وفق أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يزداد أكثر. فيما قدرت أنّ هناك حوالى 137.500 نازح داخلي يقيمون في 83 مدرسة تابعة لها، في كافة مناطق قطاع غزة. مشيرةً إلى أنه مع استمرار الغارات الجوية المكثفة، يبحث المزيد والمزيد من النازحين عن مأوى في مدارس الأونروا.

كما لفت التقرير إلى أنه في ظل الظروف صعبة، واكتظاظ بعض الملاجئ. ومحدودية توافر المياه الصالحة للشرب، فإن المدارس البالغ عددها 83، غير مخصصة كلها كملاجئ للطوارئ. وبالتالي، فإنها غير مُعدة لاستقبال النازحين داخلياً، لافتةً إلى أنه بالتنسيق مع “برنامج الأغذية العالمي”. تمّ توزيع الخبز على النازحين في الملاجئ.

كما ذكر التقرير أنّ مكتب “الأونروا” في غزة. والذي يتواجد فيه موظفون محليون ودوليون، قد تعرّض لأضرار جانبية، بسبب الغارات الجوية في منطقة الرمال، وسط القطاع. معلناً تضرر نحو 18 منشأة تابعة لـ”الأونروا” منذ 7 تشرين الأول/أكتور الجاري.