الأونروا تعلن عن حاجتها لـ275 مليون دولار لمساعدة غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” عن حاجتها بشكل عاجل إلى 275 مليون دولار حتى نهاية العام.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة تمارا الرفاعي، إن “الوكالة تحتاج بشكل عاجل إلى 200 مليون دولار للاستمرار في عملياتها الإنسانية حتى آخر السنة”.

وأضافت أن المنظمة الأممية تحتاج أيضا إلى 75 مليون دولار إضافية لتتمكن من الاستجابة للوضع الإنساني من خلال توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة.

وكانت الوكالة وجهت في بداية العام الحالي نداء لجمع 1.6 مليار دولار من أجل برامجها وعملياتها. واستجابتها الطارئة في سوريا ولبنان والضفة الغربية المحتلة.