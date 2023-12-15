الأونروا: غزة باتت مكانا غير مؤهل للعيش فيه

قالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، جولييت توما، اليوم الجمعة، أن قطاع غزة بات مكانا غير مؤهل للعيش فيه.

وأوضحت جولييت توما، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن سوء الأحوال الجوية أدى إلى تفاقم الظروف الصعبة بالفعل في قطاع غزة.

مبرزة أن “أونروا” تتوفر على 150 ملجأ إضافيا إلا أنها تحتاج إلى فتح المزيد من الملاجئ.

وأشارت إلى أن الملاجئ المتوفرة مكتظة عن آخرها، ولا يمكنها استيعاب المزيد من الأشخاص.

مضيفة أن العديد من الفلسطينيين يلجؤون إلى بناء أكواخ أو العيش في سياراتهم.

ولفتت جولييت توما، إلى أن “أونروا” تقوم بإدخال المساعدات إلى المنطقة إلا أن عملها يقتصر على رفح بسبب القصف العنيف على القطاع.