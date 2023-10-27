الأونروا: كثيرون سيموتون قريبا في غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، اليوم الجمعة، بأن العديد من الأشخاص سيموتون من جراء الحصار الإسرائيلي المحكم لغزة.

وحذرت المنظمة، عبر كلمة للمفوض العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة فيليب لازاريني، من أن الخدمات الأساسية في القطاع “تنهار”.

وقال المفوض العام للوكالة: “لن يموتوا من القنابل والقصف فحسب. بل سيموت العديد من الأشخاص قريبا أيضا من جراء تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة”.

وأضاف أن “الخدمات الأساسية تنهار والأدوية تنفد والمواد الغذائية والمياه تنفد. بدأت شوارع غزة تفيض بمياه الصرف الصحي”.

كما أعلن لازاريني مقتل 57 من موظفي الوكالة في غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي للقطاع.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في السابع من الشهر الجاري، ارتقى أكثر من 7 آلاف مواطن. من بينهم نحو 3000 طفل، بالإضافة إلى نحو 18500 جريح. كما وصل قرابة ألفي بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض في جميع محافظات قطاع غزة.