الأونروا: مقتل 29 من موظفينا في قطاع غزة منذ بداية الحرب

أعلنت وكالة أونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين)، اليوم الأحد، مقتل 29 من موظفيها في قطاعغ غزة منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وكالة الأونروا تصدر تقريرا أسود حول الحالة الانسانية والصحية العامة لسكان غزة جراء العدوان

وجاء في تقريرها رقم 11، انه تم التأكد من مقتل 13 موظفا آخر من موظفي الأونروا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 29 موظفا قتلوا منذ 7 اكتوبر كما ان 17 من موظفيها اصيبوا بحروح.

واضافت نفس الوكالة، أن الاحتلال الصهيوني شن غارة على مبنى مجاور لإحدى مدارسعها وخلّف القصف إصابة 20 نازحا كانوا يحتمون بالمدرسة.

وفي احصائية اخرى، فلقد اصيب منذ 7 أكتوبر قرابة 180 نازحا كانوا يحتمون في مدارس الأونروا بجروح وقتل 12 شخصا.

كما ان حوالي 406 آلاف نازح يقيمون في 91 منشأة تابعة لها، منهم 22 ألفا قدموا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الاونروا أن 70 شخصا يتشاركون المساحة داخل الأقسام التابعة لها في ظروف معيشية مزرية للغاية.