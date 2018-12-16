الإبتسامة تعود لـ “الإمبراطور” بسبب “فيغولي”

كشفت الصحف التركية، أن “فاتح تيريم “مدرب “غلطة سراي” عادت له الابتسامة بعد تألق “سفيان فيغولي” في منصبه الجديد.

وكان “تيريم” قد منح الحرية لـ “سوسو” فوق أرضية الميدان وجعله يلعب كصانع ألعاب حقيقي ويمكنه التنقل بحرية بين كل الخطوط.

ونجح “فيغولي” في هذه المهمة في الاسابيع الأخيرة، فقد قدم مردود رائع ضد “بورتو” في دوري الأبطال وأيضا أمس ضد “إسطنبول باشاك شهير” متصدر البطولة.

وكان النجم الجزائري وراء كل الكرات الهجومية لفريقه كما أن تألقه في الفترة الأخيرة أخلط أوراق النادي التركي الذي كان يصر على مغادرته في الميركاتو الشتوي.