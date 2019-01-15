“الإبتسامة” تعود لمحرز بعد ليلة صعبة مع السيتي !!

عاد النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” للتدريبات مع فريقه “مانشستر سيتي” الإنجليزي اليوم الثلاثاء.

وذلك بعد إبعاده من طرف المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” عن لقاء “ولفرهامبتون” الذي إنتهى بفوز السيتيزن بثلاثية دون رد سهرة أمس الإثنين في الجولة ال22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعرفت الحصة التدريبية التي جرت بالمركز التدريبي للسيتي ظهور نجم الخضر بمعنويات مرتفعة حيث كانت الإبتسامة حاضرة على وجهه.

ويُذكر أن صاحب الرجل اليُسرى السحرية ظهر بعد نهاية لقاء “ولفرهامبتون” منهارا خاصة وأنه لم يُشارك ولو لدقيقة واحدة فقط.