الإبقاء على كريم طابو في الحبس المؤقت بعد تحقيق لمدة ساعة ونصف

أمر اليوم الأربعاء قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالإبقاء على الناشط السياسي كريم طابو رهن الحبس المؤقت.

وحسب المعلومات المتوفرى لدى “النهار أونلاين”، فقد خضع كريم طابو للتحقيق بالغرفة الخامسة بالمحكمة لمدة ساعة ونصف.

واستمع قاضي التحقيق للمتهم في الموضوع وكريم طابو نفى كل ما نسب إليه من وقائع.

وهذه هي جلسة التحقيق الثانية مع طابو، بعد التحقيق معه الخميس الماضي، في القضية المتابع بها أمام محكمة سيدي امحمد.

ويواجه كريم طابو في هذه القضية تهمة نشر وتوزيع منشورات وفيديوهات تحريضية.

تجدر الإشارة إلى أن طابو سبق أن تم توقيفه والتحقيق معه بمحكمة القليعة، ليتقرر إيداعه الحبس المؤقت، قبل أن يجري الإفراج عنه ووضعه تحت الرقابة القضائية، ثم توقيفه مجددا في قضية أخرى.