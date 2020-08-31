الإبقاء على منع النقل الحضري الجماعي العمومي والخاص خلال عطلات نهاية الأسبوع

قرر الوزير الأوّل عبد العزيز جراد اليوم الإبقاء على إجراء حظر حركة النقل الحضري الجماعي العمومي والخاص خلال عطلات نهاية الأسبوع.

ووفق بيان الوزارة الأولى فإن هذا الإجراء يسري على الولايات الـ 18 الـمعنية بتدابير الحجز الجزئي الـمنزلي.

ويتعلق الامر بكل من ولاية سوق أهراس، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنة، بسكرة، خنشلة، الـمسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، برج بوعريريج، ورقلة، بشار، قسنطينة، سطيف، أدرار، الأغواط والوادي.

وجاء هذا القرار جاء بالتشاور مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.