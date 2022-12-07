قناة النهار الإبل بالجزائر.. ثروة إقتصادية طبيعية مجانية تذهب خيراتها هباء بقلم النهار أونلاين نشر في 07 ديسمبر 2022 - 18:35 شارك غرِّد أرسل 54 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/GqnK9 اقرأ أيضا طالع هابط: ستاد مخدوم بمليار سنة 2020 بتلمسان .. شهرين راب كامل قناة النهار 04 ديسمبر رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد حضور إفتتاح مونديال 2022 بدولة قطر قناة النهار 21 نوفمبر رئيس الجمهورية يخصّ رئيس جمهورية كوبا بإستقبال رسمي بمقر الرئاسة قناة النهار 17 نوفمبر "والي وهران يُفاجئ 150 طالبا حافظا للقرآن .. "عمرة لكامل الدفعة بشعار طائرة تحفُّها الملائكة قناة النهار 26 نوفمبر "سامية طبوش: شافوني نحب الحيوانات تنمرو عليا وقالو مهبولة وكنت نداوي عند طبيب نفسي قناة النهار 17 نوفمبر صريح جدا: مراقبة الوزن وإتباع الحميات الغذائية.. خارج إهتمامات الجزائريين ! قناة النهار 29 نوفمبر فلاحة: أنفلونزا الطيور "H5 N1" تهدد شعبة الدواجن بعد نفوق أزيد من مليون دجاجة قناة النهار 23 نوفمبر مجتمع: شفرة حلاقة تدخل أيوب كابوس "السيدا" قناة النهار 01 ديسمبر مراقبة الغاز في المنزل.. من يتكفل بهذه المهمة من أفراد العائلة ؟ قناة النهار 03 ديسمبر إجراءات عملية لتنظيم شعبة اللحوم الحمراء وتخفيض الاسعار قناة النهار 16 نوفمبر