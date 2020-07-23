الإتاوات الضريبية للشركات.. زياني يدعو إلى منح آجال إضافية

من جانب آخر، كشف زياني عن إمكانية إنشاء صندوق لدعم المؤسسات و ذلك “لدعم الشركات للبقاء على قيد الحياة”.

وأضاف زياني، أن ذلك أصبح ممكنا سيما بفضل تضحيات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الذين استخدموا مواردهم الخاصة لتلبية متطلبات السوق الوطنية بالكامل.

ودعا ذات المتدخل إلى منح آجال اضافية في ما يخص بالإتاوات الضريبية وشبه الضريبية للشركات حتى تتمكن من دفع الضرائب على مهلة أطول.

وقال المتحدث في تصريح للاذاعة، “بالمقارنة مع الاختلاف بين الرسوم الضريبية وشبه الضريبية، فإن الشركات لديها تأجيل لمدة ثلاثة أشهر. وفي نهاية هذه الفترة يجب على الشركات دفع هذه الرسوم في حين أنها تفتقر للأموال”.

وبحسب ذات المسؤول، واجهت شركات البلاد منذ بداية الأزمة صعوبات غير مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة الصحية.