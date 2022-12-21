الإتجار بالبشر ومكافحته على طاولة الحكومة

خصصت الحكومة في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان لدراسة عرضا قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام.

وخلال الإجتماع الذي جرى بقصر الحكومة تم دراسة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.

ويندرج هذا المشروع في إطار تكييف التشريع الوطني مع الآليات الدولية ذات الصلة، لاسيما البروتوكول المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

كما يهدف هذا المشروع إلى منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال، والمسمى بروتوكول باليرمو، المصادق عليه سنة 2003. والذي يحث الدول الأعضاء، بما في ذلك تلك التي لم تمسّها هذه الظاهرة، إلى اعتماد نظام قانوني ومؤسساتي في هذا المجال.