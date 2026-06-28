الإتجار بـ”الكوكايين”… تأجيل محاكمة ملكة جمال إفريقيا السابقة “وحيدة قروج” ومن معها

أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، إلى الدورة الجنائية المقبلة محاكمة ملكة جمال إفريقيا في نسختها السابقة. وعارضة الأزياء المتهمة غير الموقوفة “وحيدة قروج” بمعية رفقة 3 متهمين آخرين أحدهم غير موقوف.

كما تقرر تأجيل محاكمتها بسبب غياب رئيس الجلسة ضمن تشكيلته الأصلية. وبسبب غياب المتهمة وحيدة قروج وتخلّفها عن الحضور. وفي قضية الحال تعود ملابسات القضية على كمية من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين. بمنزل المتهمه وحيدة قروج الكاىن مقره بالقبة.

حيث بعد مداهمة مسكنها ليلة رأس السنة الجديدة لعام 2024 من طرف مصالح الأمن دائرة حسين داي تم العثور على الممنوعات. كانت مخبأة تحت البلاط في حمام المنزل، حيث قدرت الكمية إجمالا بأزيد من 1000 قرص مهلوس. وفي نفس العملية تم حجز سيارتين بالإضافة الى مبلغ مالي معتبر.

كما تم توقيف المتهمة وحيدة قروج فيما لاذ زوجها “أنيس” إإلى الخارج. حيث لايزال محل أمر بالقبض من طرف السلطات القضائية.

وفي التحقيق أقرّت المتهمة أن الممنوعات المحجوزة تعود لزوجها كونها لا تعلم بوجودها في مسكنها الذي تتقاسمه معه. واستكمالا لاجراءات التحقيق جرى توقيف باقي المتهمين تباعا ومتابعتهم بجناية حيازة. وتخزين وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة اجرامية منظمة.

كما تعدّ المتهمة مسبوقة قضائيا في قضية جزائية برفقة شقيقها بعد اعتدائها على مناجيرها. حيث تم الحكم عليها بـ3 سنوات حبسا أمام محكمة الشراقة قبل أن يتم تعديل الحكم وخفض العقوبة لها أمام مجلس قضاء الجزائر. بعد استئنافها الحكم الابتدائي.

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