الإتحادية الإيطالية تُنهي شراكتها مع “بوما”

أعلنت الإتحادية الإيطالية لكرة القدم، أمس الخميس، عن نهاية تعاقدها مع الشركة الألمانية الراعية للأطقم الرياضية “بوما”.

ونشر الحساب الرسمي للإتحادية الإيطالية عبر الفايسبوك، أمس الخميس، فيديو يستذكر فيه أهم اللحظات التي عاشها المنتخب الإيطالي، طيلة فترة رعاية بوما منذ 2002 لغاية 2022.

وأضاف الإتحاد الإيطالي عبارة:”شكراً بوما رحلة دامت 20 سنة”.