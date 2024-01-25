الإتحادية الإيفوارية تخطط لخطف رونار من الجزائر

تسعى الإتحادية الإيفوارية لكرة القدم، إلى خطف خدمات المدرب الفرنسي هيرفي رونار.

لخلافة المدرب المقال جون لوي غاسيه، بسبب تلقيه هزيمتين في دور مجموعات “الكان”.

وحسب تقرير لموقع “ليكيب” الفرنسية، فإن مسيري الإتحادية الإيفوارية، تواصلوا مع نظرائهم بالإتحادية الفرنسية، للحصول على خدمات المدرب رونار مؤقتا بصفقة إعارة.

ليتولى زمام أمور العارضة الفنية لمنتخب “الفيلة” خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا.

ويسارع الزمن مسؤولي الإتحادية الإيفوارية الزمن، لإتمام الصفقة، تحسبا للتحضير لمواجهة دور الثمن النهائي من “الكان” يوم الإثنين، في مواجهة السنغال.

كما تأتي خطوة الإيفواريين المفاجئة، بعد تداول أنباء عن دخول المدرب رونار، ضمن إهتمامات الفاف، لتولي قيادة العارضة الفنية للخضر خلفا لبلماضي.