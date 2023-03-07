الإتحادية التنزانية تقدم مدرب منتخبها الجديد عمروش

قدمت الإتحادية التنزانية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مدرب المنتخب الأول الجديد، الجزائري عادل عمروش.

وحسب بيان الإتحادية التنزانية، عبر الفايسبوك، فقد جرى تعيين المدرب الجديد عمروش، بحضور شخصيات رياضية ورسمية.

أبرزهم وزير الشباب والرياضة التنزاني بيندي شانا، وكذا رئيس الإتحادية التنزانية لكرة القدم.

للإشارة، سينافس المدرب الجزائري عادل عمروش، المنتخب الوطني، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وذلك ضمن المجموعةالسادسة والتي يتواجد فيها منتخبات الجزائر، أوغندا، النيجر وتنزانيا.