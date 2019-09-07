الإتحادية الجزائرية لألعاب القوى تكذب اللجنة الوطنية الأولمبية

كذبت الإتحادية الجزائرية لألعاب القوى، اليوم السبت، من خلاله بيان لها، ما جاء في بيان اللجنة الأولمبية، بخصوص الرياضية الجزائرية عرار يسرى.

وأوضحت الإتحادية الجزائرية لألعاب القوى، أن عرار يسرى، لم تكن ضمن اختيارات المديرية الفنية للمشاركة في الألعاب الإفريقية بالمغرب، بسبب مستواه المتذبذب.

وبالنظر لذلك، تساءلت الإتحادية، عن السبب الذي قد يدفعها للطعن في قرارها، لتطلب من اللجنة الأولمبية تأهيل، والقول أنها أقصيت من الوزارة الوصية، حسب بيان اللجنة الأولمبية.

وأكدت إتحادية ألعاب القوى، أنها وفرت كل الإمكانيات للرياضية عرار يسرى، لمساعدتها على العلاج، واسترجاع مستواها.

وفي الأخير استنكرت الإتحادية الجزائرية لألعاب القوى، بشدة، بيان اللجنة الأولمبية، مؤكدة أنه لا يمت بصلة لحقيقة هذه القضية.