الإتحادية الجزائرية لكرة اليد:”تقليص عدد المباريات هو الحل لانهاء الموسم”

المكلف بالإعلام بالاتحادية “حسام بن عثمان” قال لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء:”رؤساء الفرق أبدوا مخاوفهم بخصوص عدم قدرتهم على احترام البروتوكول الصحي بحذافيره الذي سيتم تطبيقه في حال مواصلة الموسم الرياضي”.

“الاتحادية الجزائرية للعبة على وعي بالمشاكل المالية التي تواجه كل النوادي وستعمل على إيجاد صيغة توافقية تساعد الجميع على إنهاء الموسم في حال الحصول على موافقة السلطات المعنية”.

وختم:”في كل الأحوال, سيستفيد الجميع من فترة تحضير لمدة شهرين تبدأ من تاريخ إعادة افتتاح المنشآت الرياضية”.