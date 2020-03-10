الإتحادية الجزائرية لكرة اليد تؤكد إجراء كل المباريات دون جمهور

أكدت الإتحادية الجزائرية لكرة اليد في بيان لها، أن كل مباريات الفرق والرابطات الجهوية والولائية ستلعب بأبواب مغلقة وبدون جمهور.

وأصدرت الإتحادية الجزائرية لكرة اليد بيانا رسميا جاء فيه ما يلي:

“تنفيذا لإرسالية وزير الشباب والرياضة والمتعلقة بالقرارات المتخذة حول الوقاية ومحاربة وباء كورونا فيروس، تنهي الإتحادية الجزائرية لكرة اليد إلى علم جميع الأندية والفرق والرابطات الجهوية والولائية إلى أن كل المقابلات ستلعب بأبواب مغلقة وبدون جمهور، وذلك على جميع الأصعدة، والمستويات بداية من تاريخ صدور هذا البيان”.

كما تحث الإتحادية الجزائرية لكرة اليد جميع الأسرة الرياضية، ولا سيما أسرة كرة اليد إلى إتباع إرشادات السلامة الموصى بها من طرف الجهات المختصة وأخذ الحيطة والحذر في سبيل محاربة هذا الوباء.