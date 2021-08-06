الإتحادية الجزائرية للأدوية: المخزونات تكفي لسدّ الحاجيات سنة كاملة

قالت الإتحادية الجزائرية للأدوية، أن مخزونات المواد الأولية والمستلزمات الطبية والمنتجات تامة الصنع التي تستعمل في صنع الأدوية المضادة لفيروس كوفيد 19 تسمح بتلبية كل الحاجيات لمدة سنة كاملة.

وأكدت الإتحادية في بيان لها، جاهزية المنتجين الصيادلة من أجل وضع شبكة ممثلي الأدوية في خدمة السلطات الصحية الوطنية. مطمئنة بأن مخزونات المواد الأولية والمستلزمات الطبية والمنتجات تامة الصنع. التي تستعمل في صنع الأدوية المضادة لفيروس كوفيد 19 تسمح بتلبية كل الحاجيات لمدة سنة كاملة”. مشيرة إلى أنّ هذه الأدوية تصنع حاليا من طرف منتجين محليين.