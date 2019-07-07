الإتحادية الجزائرية “للكراتي دو” تستنكر حادثة العلم الوطني وتتوعد

استنكرت الإتحادية الجزائرية للكراتي دو من التصرف البادر والفعل المعزول خلال إحدى المنافسات الدولية الذي يمس الراية الوطنية.

وحسبما أفاد به بيان الإتحادية، فإن رئيس الهيئة للعبة سليمان مسدوي يدين هذا السلوك، مؤكدا بخطاب

شديد اللهجة أنه حتما سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة و الصارمة ضد المسؤولين الذين إستغلوا أبنائنا.

والذين طالما شرفوا الألوان الوطنية في المحافل الدولية، مذكرا أن المصارعين الذين قاموا بالفعل المعزول لم يمثلوا المنتخب الوطني بتونس وإنما نواديهم.

ومشيرا ذات المصدر، أن يبقى الهدف الأسمى للإتحادية الجزائرية للكراتي دو هو رفع وتشريف الراية الوطنية في الخارج.

وجدّد المسؤول الأول على رأس الإتحادية الجزائرية الجزائرية للكراتي دو سليمان مسدوي التنديد والاستنكار بهذا السلوك المعزول، معتبرا إياه غير مقبول تماما.

وفي ذات السياق، قررت الاتحادية الجزائرية للكاراتي فتح تحقيق مع النادي الجزائري بسبب عدم احترام البرتوكول الخاص بمنصات التتويج.

وذلك خلال الدورة المفتوحة لمدينة سوسة بتونس، حيث ترفض الاتحادية تقديم أي راية عدا الراية الوطنية خلال المشاركات الوطنية والدولية.

وقررت الاتحادية الوطنية استدعاء مسؤولي الفريق للجنة الانضباط للاستماع الى أقوالهم بخصوص ما حدث بتونس، وذلك قصد اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع تكرارها مستقبلا.

وتؤكد الاتحادية الجزائرية عن رفضها القاطع لاستغلال الرياضيين والأندية الجزائرية لأغراض سياسية او جهوية.

واخراجها من اطارها الرياضي، وهو الأمر الذي تمنعه الاتحادية الدولية للكراتي، والميثاق الأولمبي، وتشدد على ضرورة جعل المنافسات فرصة لرفع الراية الوطنية دون غيرها داخليا وخارجيا.

للإشارة، تم اليوم مس الراية الوطنية خلال البرتوكول الخاص بمنح الميداليات، اين قامت المتوجة الجزائرية برفع راية جهوية، بدل العلم الوطني الجزائري.