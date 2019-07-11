الإتحادية الجزائرية “للكراتي دو” تضرب بيد من حديد في قضية العلم الوطني !

أكدت الاتحادية الجزائرية “للكراتي دو” أن لجنة الانضباط وحماية الأخلاقيات التابعة للإتحادية قررت الضرب بيد من حديد.

فبعد الاستماع لأقوال المسؤولين والرياضيين، لكل نادي الشباب الرياضي فريحة وكذا نادي مشطراس تميزار وبعد الاطلاع على ملف القضية تم إصدار العقوبات التالية:

-الإيقاف لمدة 4 سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدرب ورئيس وفد نادي الشباب الرياضي فريحة مع اقتراح على وزارة الشباب والرياضة عقوبة الإيقاف مدى الحياة.

-الإيقاف لمدة 4 سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدرب ورئيس وفد نادي مشطراس تميزار، مع اقتراح على وزارة الشباب والرياضة عقوبة الإيقاف مدى الحياة.

-إنذار كتابي في حق الرياضيتين المتواجدتين ضمن الوفد المشارك لعدم تحميلهما مسؤولية الخطأ البروتوكولي.