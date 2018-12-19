الإتحادية الدولية للملاكمة تؤجّل الجمعية العامة للإتحادية الجزائرية

أجِلت الجمعية العامة الانتخابية للاتحادية الجزائرية للملاكمة، التي كانت مقررة يوم السبت 29 ديسمبر مجددا إلى تاريخ لاحق بطلب من الاتحادية الدولية.

وصرح الناطق الرسمي للاتحادية الجزائرية للملاكمة الياس لطرش لـ”وكالة الأنباء الجزائرية” قائلا:

“الإتحادية الدولية للملاكمة، طلبت منا تفسيرات ودوافع رفض ملفات المترشحين وهما: نبيل سعد وفزيل فرحات، وأرسلنا محضر اجتماع لجنة الترشيحات الذي يوضح أسباب منع المترشحين الاثنين”.

وراسلت الوزارة الوصية الإتحادية، تطلب من رئيسها السابق عبد المجيد نحاسية، بعقد جمعية عامة استثنائية في أقرب الآجال لانتخاب رئيس جديد.