الإتحاد أمام 90 دقيقة لكتابة تاريخ جديد

يواجه إتحاد العاصمة بطل كأس الكنفدرالية الإفريقية، اليوم الجمعة، منافسه في نهائي كأس السوبر الإفريقي، الأهلي المصري بطل رابطة الأبطال.

وسيحتضن ملعب الملك فهد بمدينة الطائي السعودية اللقاء، بداية من الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي، الذي سيكون منقول عبر قنوات:بيين سبور HD1 و HD6، وبيين سبور ماكس 9 الناطقة بالفرنسية وكنال + سبور1.

وتعول كتيبة الإتحاد على إضافة تتويج قاري ثاني في تاريخ النادي بعد التتويج بكأس الكاف الموسم المنقضي، وإعادة سيناريو وفاق سطيف عام 2015 لما توج بالسوبر الإفريقي عام 2015 ضد الأهلي.