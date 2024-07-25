الإتحاد الأرجنتيني يرفع شكوى لـ “الفيفا” بعد أحداث المغرب

كشف الإتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تقديم شكوى للجنة الانضباط التابعة لـ “الفاف” بعد أحداث المباراة أمام المغرب.

وقال الإتحاد الأرجنيتيني في بيان له، عبر الصفحة الرسمية على منصة “إكس أنه تقدم بشكوى من أجل اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لمثل هذه الأحداث الكبيرة.

كما أضاف أنه من الضروري الحفاظ على سلامة اللاعبين من أجل التنمية السليمة لكرة القدم، وقال أنه سيقوم بكل ما هو ضروري تحقيق ذلك.