الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر

قال فلوريان أرماكورا، رئيس قسم “شمال إفريقيا” في الإدارة العامة للجوار بالمفوضية الأوروبية. إنّ الإتحاد الأوروبي يطمح إلى إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر.

وفي تصريح له خلال زيارة عمل إلى الجزائر من 27 إلى 30 جانفي الماضي، شدّد أرماكورا على التزام الإتحاد الأوروبي بتعزيز الشراكة بين الطرفين. في إطار تطوير ميثاق جديد من أجل المتوسط.

وحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، فإن هذه الزيارة تهدف إلى إجراء مشاورات لتحديد أولويات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر للفترة 2025-2027.

وضمت البعثة الأوروبية ممثلين عن الأقسام المعنية بشؤون الجوار والطاقة والشؤون الداخلية والهجرة والشؤون الخارجية.

وخلال هذه المهمة، عقدت البعثة لقاءات مع مسؤولين في عدة وزارات جزائرية. لا سيما وزارات الشؤون الخارجية والطاقة والمناجم والري والصناعة والتجارة والمالية. واستقبل الوفد أيضا في مقر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وتمحورت النقاشات، حول عدة مجالات للتعاون، من بينها الاستثمار وتسهيل التجارة والطاقات المتجددة والهجرة والثقافة وخلق فرص العمل.

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