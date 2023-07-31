الإتحاد الأوروبي: تأييد كامل لعقوبات إنقلاب النيجر

أكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي، تأييدهم الكامل لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” التي لوحت بعقوبات للمسؤولين على الانقلاب العسكري في النيجر.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين: “يشترك الاتحاد الأوروبي والنيجر في علاقات عميقة تطورت على مدى عقود”.

وأضافت ذات المسؤولة: “الهجوم غير المقبول على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا يعرض هذه الروابط للخطر”.

وأكدت أنها تؤيد قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ودورها النشط من أجل العودة السريعة إلى منصب الرئيس بازوم.

ومن جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: “يؤيد الاتحاد الأوروبي جميع الإجراءات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.

مضيفا: “كرد فعل على الانقلاب في النيجر وسوف ندعمهم بسرعة وحزم. من المهم احترام إرادة شعب النيجر، كما عبرت عنها الأصوات”.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، قد أعلنت الأحد، في قمتها الطارئة فرض سلسلة عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في النيجر. ولم تستبعد المجموعة استخدام القوة حيال الانقلابيين الذين منحتهم مهلة أسبوع لتسليم السلطة.