الإتحاد الأوروبي يتبرع بـ100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

وافق قادة دول الإتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على التبرع بـ100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا.

وتمخضت القمة الأوروبية في بروكسل، والتي استمرت ليومين، للتبرع بما لا يقل عن 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا للدول الفقيرة مع نهاية العام الجاري.

وتعهد زعماء الإتحاد الأوروبي، بمواصلة الجهود “لزيادة قدرات إنتاج اللقاحات من أجل تلبية الاحتياجات العالمية”.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، قد ذكرت الجمعة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم التبرع بمئة مليون جرعة من لقاحات كورونا.

وأعلنت فون دير لاين الخطوة في قمة الصحة العالمية، وهو اجتماع خاص على الإنترنت لمجموعة العشرين للاقتصادات الصناعية والناشئة.