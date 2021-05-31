“الإتحاد الأوروبي” يصدم محرز ويُثير الاستغراب !

صدم الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” اليوم الإثنين النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز بابعاده من الفريق المثالي لمنافسة كأس دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021 رغم تألقه الكبير خاصة في الدور نصف النهائي.

الفريق المثالي للمنافسة ضم 23 لاعبا يتقدمهم النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي وكذا البرازيلي نيمار اضافة الى كريم بن زيمة هالاند وروبرت ليفاندوفسكي وأسماء عديدة آخرى، وتواجد في القائمة من فريق مانشستر سيتي الخماسي إيدرسون كيفين دي بروين غوندوغان وكذا فيل فودن وروبن دياز.