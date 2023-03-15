الإتحاد الأوروبي يضغط.. 1 من كل 5 مهاجرين سيتم إعادتهم إلى بلادهم

حث الإتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على ترحيل المزيد من المهاجرين غير الشرعيين الذين لا تنطبق عليهم شروط الإقامة. في حين، قال الاتحاد إن واحدا فقط من كل خمسة مهاجرين محتملين يجب إعادتهم إلى أوطانهم.

كما ذكرت مفوضة الشؤون الداخلية في الإتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون، للصحفيين في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا. “العام الماضي، كان لدينا معدل عودة بنسبة 21 بالمائة فقط من غير المؤهلين للبقاء”. “عندما نفشل في إعادة الناس، فإن هذا يعيق نظامنا ويقوض الثقة”.

340 ألف قرار لدور الأعضاء لترحيلهم

وأشارت جوهانسون إلى أنه تم إصدار 340 ألف قرار في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي لترحيل المهاجرين غير الشرعيين. “لكن في 60 بالمائة فقط من الحالات حاولت السلطات الأوروبية الاتصال بالبلدان الأصلية للمهاجرين لقبولهم مرة أخرى”.

في حين، أضافت “لحماية الحق في التقدم بطلب للحصول على اللجوء”. “علينا أن نظهر أننا نتعامل بشكل مناسب مع أولئك غير المؤهلين للحصول على الحماية الدولية”. “نحن بحاجة إلى الهجرة، ولكن يجب أن تكون بطريقة قانونية ومنظمة”.

وأثار وصول أكثر من مليون مهاجر عام 2015 معظمهم من الفارين من الحرب في سوريا أو العراق. واحدة من أكبر الأزمات السياسية في الاتحاد الأوروبي. وتختلف البلدان الأعضاء حول من يجب أن يتحمل المسؤولية عن المهاجرين الذين يدخلون. وما إذا كان يجب إلزام الأعضاء الآخرين بالمساعدة.