الإتحاد الأوروبي يطرد أكثر من 27 ألف شخص وهذه نسبة الجزائريين

تظهر البيانات الأخيرة المقدمة من المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، يوروستات، أنه خلال الربع الثالث من عام 2023. تلقى حوالي 107.135 مواطنًا من خارج الاتحاد الأوروبي أمرًا بمغادرة الكتلة. وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة أربعة في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومن ناحية أخرى، في الربع الثالث، شهد عدد الأشخاص الذين عادوا بنجاح إلى بلدانهم الأصلية ارتفاعا إيجابيا.

وبلغ عدد الأشخاص الذين عادوا إلى بلد آخر 27.095، بزيادة 12 في المائة في الربع الثالث من هذا العام.

ومقارنة بالربع نفسه من عام 2022، انخفض عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين أُمروا بالمغادرة. بنسبة 4 في المائة، بينما ارتفع عدد الأشخاص الذين عادوا إلى دولة أخرى بنسبة 12 في المائة.

وكشف يوروستات أنه في الربع الثالث من عام 2023. حصل مواطنو المغرب على أعلى حصة من إجمالي طلبات المغادرة – ثمانية في المائة.

وحسب ذات المصدر فقد تبعهم عن كثب مواطنو سوريا والجزائر. حيث يمثل كل منهما سبعة في المائة من أوامر مغادرة الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، شكل مواطنو أفغانستان وتركيا وجورجيا 6% و5% من جميع أوامر المغادرة في جويلية وأوت وسبتمبر على التوالي.

وفقًا للعائدات، يكشف يوروستات أن الأغلبية، حوالي 81%، ممن عادوا بعد أمر بالمغادرة تم إرسالهم إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لليوروستات، من بين أولئك الذين أعيدوا إلى بلد آخر، حصل مواطنو جورجيا على أعلى حصة بنسبة 11 في المائة.

وتلاهم مواطنو ألبانيا وتركيا، حيث يمثل كل منهما سبعة في المائة من جميع عمليات العودة. التي تمت في الربع الثالث من عام 2023.

وأخيرًا، كان مواطنو مولدوفا أيضًا من بين المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. الذين عادوا إلى بلد آخر، بنسبة أربعة في المائة.