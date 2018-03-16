الإتحاد الأوروبي يعاقب بشكتاش بسبب قطة !

سلّط الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، عقوبة مالية على نادي بشكتاش التركي، بسبب قطة اقتحمت أرضية ملعب “فودافون آرينا” باسطنبول.

واعتبر “يويفا” هذه الحادثة، تنظيم غير محكم من قبل مسؤولي النادي التركي الذي استقبل بايرن ميونيخ برابطة الأبطال.

وإلى جانب عقوبة التنظيم غير متكامل، أصدر “اليويفا” عقوبة رمي المخلفات وإغلاق المخارج بحق جماهير الفريق.

وخلال المباراة اضطر الحكم إيقاف المباراة، وهذا حتى يسمح للقطة الخروج من الملعب، قبل أن يكمل المباراة في بداية الشوط الثاني.

وفاز النادي البافاري بـثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأهل النادي الألماني الى الدور ربع النهائي لرابطة الأبطال.